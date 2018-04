Joren Dom: "Het is mogelijk om van beide Antwerpse clubs te houden"

"Sinds het begin van deze week voelde je dat de derby echt begint te leven", vertelt Joren Dom aan Sporza. "De trainer heeft ons al gewaarschuwd voor de impact van zo'n derby? Hij probeert ons voor te bereiden op wat we kunnen verwachten."

De derby wordt voor Dom zelf natuurlijk nog net dat tikkeltje specialer door zijn verhaal bij de twee clubs. "Ik moest op het einde van vorig seizoen vertrekken bij Antwerp. Dat was toen een klap, maar ik heb dat snel verwerkt. Beerschot Wilrijk is redelijk snel komen aankloppen en ik had heel snel een goed gevoel bij dat project. Ik had geen tijd meer om bij mijn vertrek stil te staan."

"De supporters van Beerschot Wilrijk hebben mij snel in de armen gesloten. Ik wist wel dat de eerste vijf matchen belangrijk zouden zijn en dat ik meteen zou moeten laten zien dat ik een meerwaarde was voor de ploeg. Dat is gelukkig gelukt."

Verwacht hij een warm onthaal van de Antwerp-supporters? "Het zou me niet raken als ze me uitfluiten, misschien zou het zelfs erger zijn als ze mij gewoon negeren. Het zou leuk zijn als ik nog een applaus zou krijgen. Ik heb die ploeg toch mee aan de promotie geholpen en ik was daar toch vijf jaar lang graag gezien. Ik denk dat het merendeel van de fans dat niet vergeten is. Ik ben ook niet zelf vertrokken dus ik denk dat ze minder geneigd zullen zijn om mij te viseren."