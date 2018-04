KVO krijgt licentie: "Binnen de club twijfelde niemand er aan"

Enkele weken geleden kon de Licentiecommissie KV Oostende en Eupen nog geen goed nieuws geven. Beide eersteklassers moesten nog even wachten op hun licentie, maar vandaag is er witte rook.

KVO beantwoordde vorige week de vragen van de commissie over het overnamedossier. Vandaag ontving het zijn licentie. "Binnen de club twijfelde er niemand aan dat dit een probleem zou vormen", klinkt het bij KVO.

"Intussen is de club volop bezig met de sportieve en commerciële uitbouw voor het seizoen 2018-2019. Verschillende belangrijke partners bevestigden al hun vertrouwen in KV Oostende."

Ook de andere 1A-clubs en Cercle Brugge hebben hun licentie op zak. Moeskroen kreeg als enige club geen Europese licentie. Met 6 op 6 in play-off 2 is het nochtans in de running voor een Europees ticket.

In 1B was er ook goed nieuws voor onder andere KV Mechelen, OHL, Westerlo en Union, maar niet voor Lierse. De club kreeg geen licentie voor profvoetbal.