Na acht jaar weer Antwerp-Beerschot: "Zondag kennen we "de ploeg van 't stad""

Acht jaar geleden gingen er 10.000 supporters kijken naar de oefenwedstrijd tussen de Antwerpse clubs, nu staan ze tegenover elkaar in Play-off II en mogen er 15.000 supporters naar de Bosuil zakken. De bezoekers zullen maar met 800 zijn. Frank Delee van Club 1914 is een van de gelukkigen. "De meeste mensen zullen op café gaan kijken, of thuis."

Hoe speciaal is deze match voor de fans van Beerschot Wilrijk? "De derby is altijd pittig. Het is heel fijn dat we er nog eens een kunnen spelen. Sportief hangt er niet veel aan vast in Play-off II, maar het is wel plezant voor de fans en voor de media."

"Het draait vooral om prestige. Alle Beerschot-supporters willen deze match winnen, en alle Antwerp-supporters ook. Het is belangrijk om te weten wie "de ploeg van 't stad" is. Ik zou in Play-off II graag al onze thuiswedstrijden winnen en dan deze uitwedstrijd. Nog liever hadden we deze match niet gespeeld en drie maanden niet gevoetbald want dat zou betekend hebben dat we in 1A zaten."