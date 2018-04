Louwagie: "Yves luistert langere periodes, bij Hein was dat beetje anders"

Met Giorgi Tsjakvetadze lijkt AA Gent over een goudhaantje te beschikken. Blijft de Georgiër? "Hij blijft, natuurlijk. We willen volgend jaar ook meedoen voor het kampioenschap. Je kunt niet elk jaar je beste spelers wegdoen."

"We zijn weer een ploeg aan het bouwen. Iedereen is er stilletjesaan van overtuigd dat we kwaliteit hebben en het is de bedoeling om volgend jaar ook mee te doen voor het kampioenschap. We doen hem niet weg. It's not all about money."

Moses Simon mag wel weg. "Een speler die bij Gent beter wordt, wil vroeg of laat weg. Dat is evident. Die lonen in het buitenland zijn zo aanlokkelijk."