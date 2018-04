Coucke haalt sportarts Goossens naar RSCA: "Voelt als thuiskomen"

Chris Goossens was sinds 2013 aan de slag bij KV Oostende, waar hij samenwerkte met Marc Coucke. Coucke ruilde KVO voor RSCA en Goossens volgt nu dat voorbeeld.

"Marc vroeg me toen om de professionalisering bij de kustploeg verder door te zetten. Die ambities zijn daar sneller dan verwacht ingelost", legt Goossens uit. "Eigenlijk voelt aan de slag gaan bij RSCA voor mij aan als thuiskomen."

"Het is een soort eerbetoon aan mijn vader, die mij vroeger als kind meenam naar het Astridpark. Ik was ook nog een tijd arts in het wielrennen en heb zo Frank Van Himst, de zoon van Paul, begeleid. Ik vond het geweldig om zo'n idool van vroeger dan te leren kennen."