"In Gent kun je verliezen, al werd prestatie wel erg hoog ingeschat"

Voor mij is Anderlecht op dit moment zeker nog geen titelkandidaat, al is winnen op Charleroi niet simpel voor Anderlecht. Ze hadden dit seizoen al 2x verloren van Charleroi, dat op dit moment toch de zwakste ploeg lijkt in Play-off I: een match of 10 niet meer gewonnen, een zoekende coach, bepalende spelers uit vorm.

De prestatie van Anderlecht was voor de rust best wel goed, met behoorlijk voetbal. Daarna toch al veel minder en dat blijkt dat Anderlecht toch kwetsbaar blijft in periodes in wedstrijden en elke keer moet harken voor zijn punten wanneer het begint te waaien.

Zonder Kara, Najar, Onyekuru, Trebel die geschorst was, Spajic die nu weer een tijdje out is, is die kern veel te smal. Hein Vanhaezebrouck moet veel te veel een beroep doen op jonge, onervaren spelers om te kunnen zeggen: “Ja, in deze slopende nacompetitie doet Anderlecht mee voor de titel”.

Daarom vind ik dat Club zondag de grote favoriet is om voor het eerst in 20 jaar en 28 wedstrijden eindelijk nog eens te winnen in Brussel. Maar oké, het is voetbal en in voetbal wint niet altijd de favoriet.