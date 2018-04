Vanaken positief ondanks nederlaag: "Nog nooit zo dominant in Gent"

Hans Vanaken bleef opvallend positief na de nederlaag in Gent. "In die eerste minuut waren we niet scherp genoeg en dan vliegt de bal meteen binnen. Dat is zo’n beetje het enige jammere van vandaag. We kregen het deksel op de neus, maar daarna hebben we het goed gedaan."

"Na een kwartier hebben we een aanpassing gedaan en ging het veel beter. We konden druk zetten, ballen recupereren, en zij konden moeilijker van kant wisselen. Dat was de sleutel van deze wedstrijd. In de eerste helft waren er kansen langs beide kanten, maar in de tweede helft waren wij gewoon heel dominant. Gent kwam amper over de middenlijn. We waren heel goed, het enige wat ontbrak was die goal."

"Eigenlijk stappen we hier met een goed gevoel van het veld wat ons voetbal betreft. Alleen het resultaat is niet goed. We verdienden meer. Ik denk dat we nog nooit zo dominant zijn geweest in Gent als in deze tweede helft, maar voor Gent is dit de match van het jaar. Zij geven er alles voor om te winnen."

De kloof is nu nog "maar" zes punten. "Wij zullen niet alles winnen in de play-offs, maar Gent ook niet. Volgende week in Anderlecht willen we liefst niet verliezen, maar we hebben dan wel onze twee moeilijkste uitmatchen achter de rug. Als we zo blijven spelen, heb ik er alle vertrouwen in."