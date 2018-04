Sa Pinto staakt persboycot en rammelt met voeten van journalist

Peter Vandenbempt, die commentaar geeft op de partij voor Sporza-radio, bekeek het bizarre gesprek.

"Hij praat niet meer met de pers, maar er zijn natuurlijk contractuele verplichtingen. Als hij die niet nakomt, zou dat heel veel geld kosten aan de club of aan hem. Hij moet voor en na de match een interview geven aan de rechtenhouders, aan de tv-zenders."

"Hij is het interview komen geven, maar af te leiden uit de lengte van zijn antwoorden, is hij daar pro forma komen staan en heeft hij alleen “ja en “neen" geantwoord. Het was ultrakort en met telkens nog een glimlachje erbij, dus ik denk dat hij wat met de voeten van de interviewer heeft gerammeld en bij uitbreiding dus met die van de tv-zender, die er toch voor zorgt dat hij zijn loon kan opstrijken."

"Het is afwachten of hij straks naar de persconferentie zal komen en of hij daar ook gewoon "ja" en "neen" zal zeggen."