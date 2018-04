Vanhaezebrouck: "Geruchten mogen opnieuw de kast in. Ik blijf bij Anderlecht"

"Het was duidelijk dat het tussen de nieuwe mensen en Herman moeilijk zat. Uiteindelijk hebben ze besloten om uit elkaar te gaan. Meer weet ik ook niet en dat is ook mijn zaak niet. Dat is de zaak van de directie."

"Maar ik denk niet dat we mogen vergeten wat Van Holsbeeck heeft betekend voor Anderlecht. Je moet, zoals altijd, naar de cijfers kijken. Hij was 15 jaar in dienst bij Anderlecht en pakte daarin 8 titels en 1 Beker van België. Anderlecht speelde ook altijd Europees voetbal."

"Dan kan je niet zeggen dat hij slecht gewerkt heeft en dat moet je ook respecteren. Dat heb ik ook zo aan de groep gezegd. Een groep die door HVH is samengesteld. Het was dan ook aan hen om te tonen dat deze groep tot iets in staat is."