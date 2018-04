Razende Mazzu: "Charleroi is een gemakkelijke ploeg om te flikken"

Dit is een schandaal. Ik begrijp er helemaal niets van. Hoe moeten wij in godsnaam een wedstrijd winnen?

Dit is een schandaal. Ik begrijp er helemaal niets van. Hoe moeten wij in godsnaam een wedstrijd winnen?

Charleroi-trainer Felice Mazzu was na de wedstrijd niet mals voor de wedstrijdleiding. "Dit is een schandaal. Ik begrijp er helemaal niets van", klonk het meteen na affluiten. "Hoe moeten wij in godsnaam een wedstrijd winnen?"

"Heel het stadion heeft gezien dat het geen penalty was, behalve de VAR en de scheidsrechter. Dat we geen punten pakken tegen Anderlecht, is niet de schuld van mijn spelers. Ik ben heel trots op hen. Vandaag is het reglement gewoonweg niet gerespecteerd."

"Er gebeuren dingen die niet normaal zijn. Het is altijd Charleroi dat moet lijden, Charleroi dat moet zwijgen. Misschien krijgen we volgende week wel een strafschop als we nu een hele week wenen in de kranten."