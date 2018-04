Anderlecht bevestigt: Luc Devroe is de nieuwe sportief directeur

Ook Luc Devroe heeft op de website van Anderlecht kort gereageerd. "Mijn vader nam mij vroeger elk weekend mee naar de vier Brusselse clubs, waardoor ik geregeld in het Astridpark kwam en Anderlecht met veel respect ben beginnen te volgen", legt Devroe uit.

"Ik ben dan ook trots om de sportieve cel van de grootste club van het land te mogen leiden. Ik ben erg fier op wat ik in het verleden bij Club Brugge, Roeselare en KV Oostende mee verwezenlijkt heb, vooral aangezien we met die twee laatste clubs toch Europees voetbal gehaald hebben. Die ervaring zal ten goede komen aan wat wij hier bij paars-wit willen bereiken."

"We moeten per positie een dubbele bezetting nastreven, liefst met zoveel mogelijk jonge - en als het kan Belgische - spelers", licht de nieuwe sportieve baas van Anderlecht zijn visie toe.

"Als we een speler halen, moet die altijd een directe of potentiële meerwaarde kunnen vormen voor de ploeg. Ik hecht veel belang aan de scouting, terwijl ook de jeugdopleiding een prioriteit voor ons is en blijft. Op die manier moet de huisstijl van Anderlecht bewaard blijven en moeten we onze sportieve doelstellingen halen."