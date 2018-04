"Coucke heeft Van Holsbeeck zijn geïrriteerde interviews zeer kwalijk genomen"

Herman Van Holsbeeck heeft vandaag zijn bureau leeg gemaakt op Neerpede en zijn auto ingeleverd. Niet meteen een glansrijk einde voor iemand die 15 jaar werkte voor Anderlecht.

"Dat is de kille, koele, zakelijk kant van Marc Coucke, die het grote publiek meestal niet kent. Zij zien altijd de vrolijke, positieve spring-in-'t-veld. Maar het is een kant van Coucke die mensen die met hem werken maar al te goed kennen."

"Van Holsbeeck had nog een contract, dus bij ontslag moet er 24 maanden loon uitbetaald worden. Coucke wou graag dat Van Holsbeeck vertrok, maar dat kost geld. Dat Van Holsbeeck halsoverkop zijn auto moet laten staan, wijst meestal niet op een ontslag in onderling akkoord, maar meer op slaande deuren. Wie weet wordt het in de toekomst nog een juridische strijd."

"Alles bij elkaar is het bijzonder pijnlijk hoe het is gelopen. Bijna letterlijk te voet op straat worden gezet is in elk geval niet de stijl van het huis, die we de afgelopen jaren hebben gekend onder de Vanden Stocks."