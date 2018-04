Van Holsbeeck heeft afscheid genomen van RSCA en levert auto in

Herman Van Holsbeeck was in de jaren 70 zelf actief als voetballer. Hij speelde voor Dendermonde, Stade Leuven, VG Oostende, Union, RJ Waver en Bierbeek. Daarna gooide hij het over de trainersboeg.

Midden jaren 90 gaf Van Holsbeeck zijn carrière een nieuwe wending en ging hij zelf achter de knoppen zitten. Bij RWDM werkte hij achtereenvolgens als secretaris en manager. In 1999 vertrok hij naar Lierse. Daar plukte Anderlecht, met name Roger Vanden Stock, hem in 2003 weg.

In de hoofdstad volgde Van Holsbeeck Michel Verschueren op. Eerst werkte hij nog in zijn schaduw, vanaf 2004 nam hij het commando volledig in handen. Acht keer veroverde Anderlecht onder Van Holsbeeck de titel: in 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014 en 2017. In 2008 kwam daar ook de Beker van België bij.