Race tegen de klok in Charleroi: nieuwe grasmat voor clash tegen Anderlecht

Charleroi ontvangt vrijdagavond Anderlecht op de tweede speeldag in Play-off I, maar het terrein op tijd klaar hebben voor die partij belooft een kostelijke zaak te worden.

Om een nog onduidelijke reden was de grasmat in het Stade du Pays de Charleroi onbespeelbaar geworden. Er waren gele plekken opgedoken in het gras. Omdat de thuisploeg vreesde dat de match door de staat van het veld uitgesteld zou moeten worden, werd dinsdagavond laat beslist om een volledig nieuwe mat te laten leggen.

De club deed een beroep op een firma uit Nederland. Er zou een prijskaartje van bijna 200.000 euro aan de nieuwe mat hangen. "We hebben uiteraard niet meer kunnen onderhandelen over de prijs", zei Pierre-Yves Hendrickx, administratief directeur van de club aan La Meuse. De vraag is nu of de mat tegen morgenavond onberispelijk zal zijn.