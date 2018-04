"Deschacht is volwaardig lid van de A-kern, maar is er morgen nog niet bij"

Na een verbanning van bijna twee maanden, sloot Anderlecht Olivier Deschacht gisteren opnieuw in de armen. "We hebben met Deschacht samen gezeten", zegt Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck daags voor de wedstrijd tegen Charleroi.

"Ook met de andere spelers binnen de club hebben we gepraat. Het besluit van die gesprekken was dat hij zijn sanctie professioneel heeft opgepakt, positief is geweest en het goed heeft gedaan in de beloftewedstrijden."

"Dit was dan ook het moment om hem er weer bij te nemen in de A-kern. Ik heb meteen gezegd dat dit een beslissing van onbepaalde duur was. Maar onbepaalde duur is nog altijd niet levenslang, he. Meer commentaar geven we op dit moment niet."

"Deschacht is opnieuw volwaardig deel van de A-kern voor de rest van het seizoen. Hij zal er morgen tegen Charleroi wel nog niet bij zijn. Dat is wat vroeg. We zullen nog moeten zien of hij conditioneel klaar is. Of dit een opportunistische keuze is (omdat Anderlecht dun zit in de verdedigers)? Mensen mogen denken wat ze willen, maar ik ga niet meer commentaar geven. We achten de straf voldoende."