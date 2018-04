Cercle-voorzitter Schotte: "Mogelijkheid bestaat dat we Vanden Borre contracteren"

Cercle heeft tot nog toe geen werk gemaakt van een officiële kampioenenviering. Komt dat er nog van?

"Natuurlijk. Op zaterdag 21 april is er een ontvangst op het stadhuis en zullen we de markt van Brugge inpalmen, waar er een podium zal staan. We hopen zeker 6.000 supporters te mogen verwelkomen. Het zal 1 grote verbroedering zijn van iedereen die Cercle genegen is. Maar 1 ding is zeker, we springen niet in de Brugse reien op 21 april", grapt Schotte.

Een eventueel dubbel kampioenenfeest met stadsgenoot Club Brugge is voor de voorzitter dan weer een brug te ver, al wijt hij dat vooral aan de praktische kant van de zaak.

"Club is eind april, als ons seizoen er op zit, waarschijnlijk nog geen kampioen. We kunnen dus moeilijk op hen wachten en dan onze spelers uit vakantie terugroepen. Dat gaan we dus niet doen."