Wijnants: "STVV het Atletico Madrid van de JPL? Kom nou..."

Goed dat de ochtend al een beetje gevorderd was of de croissant inclusief de hete koffie zou de keel in vuur en vlam gezet hebben. Een mens leest soms nog eens iets in de krant.

Je leest het twee keer, fronst de wenkbrauwen en legt de krant vervolgens weg. "Waar halen ze het en wie heeft het hen ingeseind?", denk je dan.

"Het DNA van STVV lijkt sterk op dat van Atletico Madrid." Dat zijn letterlijk de woorden van Takayuki Tateishi (foto), de Japanse CEO van Sint-Truiden, in de zaterdagkrant van Het Belang van Limburg.

"STVV, het Atletico Madrid van de Jupiler Pro League!" Het is een fantasierijke vondst en laten we er maar van uitgaan dat de CEO het best goed bedoelt.

Maar wat meer realisme zou de fans en achterban van de kanaries meer vooruithelpen dan een compleet scheefgetrokken vergelijking. Had Tateishi nu Athletic Bilbao, West Ham United, FC Utrecht, Saint-Etienne of zelfs Schalke 04 gezegd, het zou nog krom geweest zijn. Maar Atletico Madrid? Komaan zeg!