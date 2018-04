Rozehnal houdt het profvoetbal voor bekeken

Rozehnal heeft er een indrukwekkende carrière opzitten. België leerde de Tsjech voor het eerst kennen in 2003 toen hij van Sigma Olomouc naar Club Brugge verhuisde. Na twee seizoenen bij Club begon hij aan een Europese odyssee die hem achtereenvolgens bij PSG, Newcastle, Lazio Roma, Hamburg en Lille bracht.

In 2015 keerde de Tsjech terug naar België om bij KV Oostende aan de slag te gaan. Vorig seizoen stond hij met de kustploeg nog in de verloren bekerfinale tegen Zulte Waregem, maar dit seizoen kwam hij slechts drie keer in actie voor KVO.



In december keerde de verdediger terug naar Tsjechië door familiale problemen. Rozehnal, die einde contract was na dit seizoen, zal nu in z'n thuisland blijven om zich op z'n familie te focussen.

Rozehnal was ook bij de Tsjechische nationale ploeg jarenlang een vaste waarde. Hij verzamelde ruim 60 caps en speelde met Tsjechië op de EK's van 2004 en 2008 en het WK van 2006.