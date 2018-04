Anderlecht sluit Deschacht weer in de armen

Op 14 februari, bijna twee maanden geleden, werd Olivier Deschacht "voor onbepaalde tijd" naar de B-kern verwezen.

Anderlecht weigerde te communiceren over de inhoud van de beslissing, maar coach Hein Vanhaezebrouck gaf in een mededeling aan dat "Anderlecht niet over één nacht ijs was gegaan in deze zaak".

"De feiten waren van die aard dat we niet meer normaal konden werken met de groep. Ik heb die beslissing niet genomen, maar in samenspraak met de spelers, de staf en Deschacht", klonk het nog.

Vandaag meldt Anderlecht dat Deschacht weer lid van de A-kern wordt. "Na intern overleg werd besloten om Olivier Deschacht opnieuw in de A-kern op te nemen nadat hij de voorbije anderhalve maand in de B-kern doorgebracht had. De 37-jarige verdediger hervat vandaag de trainingen met de groep", luidt het.