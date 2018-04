Weiler: "Was nog maar net in nieuw, mooier huis gaan wonen"

Ik zou kunnen zeggen dat het voetbal zo in elkaar zit en dat alles in voetbal kan. Maar ik moet bekennen: ik had mijn ontslag niet voor mogelijk gehouden.

"Ik zou kunnen zeggen dat het voetbal zo in elkaar zit en dat alles in voetbal kan. Maar ik moet bekennen: ik had mijn ontslag niet voor mogelijk gehouden", zegt Weiler op de Zwitserse tv-zender Teleclub.

"Om maar iets te zeggen: ik was enkele maanden voor mijn ontslag met mijn gezin nog maar net in een nieuw, mooier huis gaan wonen."

Weiler heeft nooit het achterste van zijn tong laten zien over zijn ontslag bij Anderlecht en doet dat ook nu niet. "Ik weet dat het een boeiend verhaal is, maar ik kan nu nog niet in detail treden. Misschien vertel ik die spannende verhalen wel over enkele jaren."

"Ik mag wel zeggen dat ik zeer goed werk geleverd heb in Brussel, niet alleen door vorig seizoen de landstitel te pakken. Ik heb ook de spelers op een hoger niveau gebracht."