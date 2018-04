Ouali en Makarenko verlengen hun contract bij Kortrijk

Idir Ouali kwam in 2016 over van het Duitse Paderborn. De 29-jarige Algerijnse linksbuiten kwam dit seizoen in 26 wedstrijden in actie voor KVK en scoorde 8 doelpunten.

De 26-jarige Makarenko streek afgelopen zomer neer in Kortrijk. De Oekraïense middenvelder werkte deze jaargang 28 wedstrijden af.

Kortrijk eindigde na de reguliere competitie op de zevende plaats. In groep A van Play-off II won het afgelopen weekend overtuigend zijn eerste partij van Waasland-Beveren met 4-1.

Komende speeldag speelt het team van coach Glen De Boeck de derby op het veld van Moeskroen. De Boeck tekende enkele weken geleden al voor onbepaalde tijd bij.