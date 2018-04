18 jaar en in de basis van Anderlecht: "Hij heeft het heel goed gedaan"

In een interview met RSCA-tv maakte Saelemakers ook een goeie, volwassen indruk. "Je hoopt altijd te winnen, zeker een match als deze met veel goeie spelers aan beide kanten", zei Saelemaekers.

"Hoewel we kansen gehad hebben, bleef resultaat het uit. We hadden verwacht 1-0 te maken, dus was het een kleine mentale tik toen de 0-1 viel. We moeten ons herpakken in de volgende match."

"Persoonklijk ben ik trots dat ik in zo'n wedstrijd in de basis mocht starten. Ik heb geen slechte prestatie geleverd, daarom ben ik wel blij. Maar het is spijtig dat we zo'n wedstrijd niet winnen. Winnen is immers de filosofie van Anderlecht."