Refaelov: "Leko had gezegd dat ik matchwinnaar zou zijn in Play-off I"

Toen Club Brugge in de laatste minuut een strafschop kreeg, was het niet Vormer of Vanaken die de bal op de stip legde, maar Lior Refaelov. "Ik wou graag trappen en Vormer en Vanaken hadden al veel gegeven tijdens de wedstrijd. Ik was nog fris en voelde me goed."

"Ik kreeg hun zegen om te trappen. Het is fijn om dat vertrouwen te krijgen van je ploegmaats. Ze gaven me de bal en ik scoorde. De drie punten zijn belangrijk. In de play-offs zijn er veel wedstrijden die gelijk op zullen gaan en het is belangrijk dat je die ook kan winnen."

"Ik had het niet makkelijk tijdens de reguliere competitie. Ik heb niet veel gespeeld, maar ik heb wel geprobeerd om positief te blijven en goed te trainen om klaar te zijn voor de play-offs. Ik ben hier al zeven jaar dus ik weet dat dit de belangrijkste periode van het jaar is."

"De coach en ik hebben een paar goeie gesprekken gehad. Hij zei dat hij dacht dat ik de matchwinnaar zou worden in de komende wedstrijden. Dat plannetje is al meteen geslaagd. Hoe vaak dat nog zal lukken? Dat weet ik niet."

Vroeger boterde het niet tussen Leko en Refaelov, wat is er veranderd? “Ik wil niet meer terugkomen op hoe het allemaal begonnen is. Wat belangrijk is, is dat onze relatie nu veel beter is. Hij kan op me rekenen en in me geloven. Mijn job is om hem en het team zo goed mogelijk te helpen. Ik wil de club weer kampioen maken. We hebben nu een mooie bonus. We moeten de focus behouden en dit niet meer uit handen geven."