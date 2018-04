Vandenbempt: "Gent is met stip de kandidaat voor plaats twee"

Voor de start van de play-offs sprak Anderlecht nog over de titel, maar dat was toch vooral peptalk vooraf. De prestatie tegen Gent was, om het eufemistisch uit te drukken, zeer bescheiden tot zwak. Er waren een paar momenten waarop Anderlecht de wedstrijd een andere richting had kunnen uitsturen, zoals die bal van Morioka op de paal of dat penaltygeval, maar Gent was gewoon de betere ploeg.

Gent had meer kansen en was collectief en individueel beter. Het trio Dendoncker-Morioka-Kums werd opgegeten door het Gentse middenveld. Dat zijn toch de ervaren spelers die het verschil moeten maken bij Anderlecht, die de ploeg naar een hoger niveau zouden moeten tillen. Maar ze gaven niet thuis. De betere jongens waren jonge, onervaren spelers, zoals Saelemaekers en Gerkens.

Anderlecht creëert nauwelijks kansen en staat achteraan op lemen voeten. Enkel Sels heeft een veel hogere score voorkomen. Het was een prestatie zoals er al zoveel zijn geweest dit seizoen. In de strijd om plaats twee en misschien wel in de strijd om Europees voetbal moeten de individuele spelers dringend hun niveau opkrikken en moet trainer Vanhaezebrouck oplossingen zoeken.