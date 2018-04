Refaelov scoorde in de slotseconden. Refaelov scoorde in de slotseconden.

Club Brugge heeft AA Gent en Anderlecht op 9 punten gezet in het klassement. Een gedroomde start dus voor de leider, nadat Lior Refaelov in de toegevoegde tijd een elfmeter had omgezet. Bekijk hier de cruciale fase.