Vormer: "Op het einde zo winnen: beter kan niet"

"Het was lang geleden dat ik me in zo'n situatie bevond", zei matchwinnaar Lior Refaelov achteraf. "Ik ben blij dat ik het team kon helpen, want dit was een belangrijke match voor ons. Een bonus van 9 punten is een mooie stap richting de titel."

"Er was wat twijfel over die penalty, maar dat kan we weinig schelen. Ik ben blij dat we de match winnen. Hopelijk kan ik de ploeg nog van dienst zijn in Play-off I."

Refaelov verzamelde dit seizoen weinig speelminuten in het 3-5-2-systeem van Leko. Vanavond mocht hij na een uur invallen tegen Genk.