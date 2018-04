Vanhaezebrouck: "Niet absoluut top spelen is probleem in POI"

Door de 0-2-nederlaag tegen AA Gent is Anderlecht meteen zijn tweede plaats in de stand kwijt aan de Gentenaars. Maar Vanhaezebrouck wou niet van een nachtmerrie spreken.

"Ah ja, dit is voetbal. Je weet dat deze mogelijkheid bestaat. Gent is een goede ploeg met veel mogelijkheden. Ik ken ze goed genoeg. Offensief hebben ze enorme mogelijkheden en wij defensief weinig. We hadden ook gekozen om Dendoncker op het middenveld uit te spelen."

"We begonnen wel slap. We beseften precies niet hoeveel individueel talent Gent heeft. Hetzelfde gebeurde in de tweede helft en zij scoorden dan ook. Daarna hadden wij ons beste moment van de match. Toen brachten we ze echt in de problemen, maar telkens op cruciale momenten zaten we er niet bij."

"Toen we toch eens grote kansen kregen, schoot Morioka op de paal en deed Teo een slechte controle. Anders staat hij alleen voor de doelman. Dat zijn momenten die je moet gebruiken, want in POI krijg je weinig mogelijkheden."