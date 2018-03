Leko: "Tonen dat Club opnieuw beste ploeg van België is"

Club Brugge sloot de reguliere competitie af met maar liefst 12 punten voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht. Blauw-zwart is dan ook topfavoriet voor de landstitel. "We hebben inderdaad veel records gebroken dit jaar, maar dat is nu voorbij", waarschuwt Leko.

"Nu begint een nieuwe competitie met zes ploegen. We moeten dus niet meer spreken over het verleden naar de toekomst. Club Brugge is de beste ploeg dit jaar en dat moeten we nu opnieuw tonen."

Kan het nog mislopen voor de leider in het klassement? "In voetbal kan alles, zeker in een competitie met zes goede ploegen. We proberen het maximum uit elke wedstrijd te halen. Ik geloof dat ons voetbal goed genoeg is om de meeste punten te pakken."