Vanhaezebrouck: "Kampioen? We zullen de perfectie moeten benaderen"

Met 7 punten achterstand op Club Brugge is de opdracht in Play-off I allesbehalve eenvoudig. "We zien het als een voortzetting van de competitie", zegt Vanhaezebrouck. "We hebben nog tien matchen om te knabbelen aan de voorsprong van Club en om het spannend te maken."

"Club Brugge weet dat het 18 op 30 moet halen en de titel is bijna zeker binnen. Bij ons kan je niet berekenen hoeveel punten we moeten halen. Dan kom je aan een onhaalbaar cijfer."

"Als we kampioen willen worden, zullen we de perfectie moeten benaderen. Is het mogelijk om 7 punten in te halen? In voetbal is alles mogelijk."

De eerste opdracht: AA Gent. "Yves Vanderhaeghe en ik kennen elkaar goed, dus we kunnen elkaar minder verrassen. Ik heb drie jaar in Gent gezeten en gebouwd, dus dat laat me niet koud. De terugkeer is nog altijd iets speciaals."