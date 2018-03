Club Brugge legt Dion Cools tot 2021 vast

Cools speelt sinds 2015 voor Blauw-Zwart, dat hem wegplukte bij Oud-Heverlee Leuven. In zijn derde seizoen in de A-kern is de belofte-international uitgegroeid tot een vaste waarde. Dit seizoen zette coach Ivan Leko hem al 31 keer in, goed voor 3 goals en 5 assists.

"Ik ben enorm blij dat ik 2 extra seizoenen bij mijn favoriete club kan blijven", zegt Cools. "Spelen voor Club was een jongensdroom. De stappen die ik de voorbije jaren kon zetten als speler en als persoon, heb ik aan Club te danken."

"Het is mooi dat mijn ontwikkeling beloond wordt met een contractverlenging. Kers op de taart zou natuurlijk een nieuwe titel zijn, daar gaan we samen voor."