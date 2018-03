Spelers die op het veld om videoref vragen krijgen voortaan gele kaart

De VAR maakte dit seizoen zijn intrede op de Belgische velden, maar het systeem kende nog wat groeipijnen. Verbist toont zich echter tevreden, en belooft versterking voor volgende jaargang.

"We zijn momenteel 8 nieuwe VAR-teams aan het opleiden. Dan komen we voor volgend seizoen uit op in totaal 12 teams. Daardoor zal elke wedstrijd van de Jupiler Pro League een videoref krijgen."

"We zullen de 8 teams dit jaar al inzetten tijdens bepaalde wedstrijden van POII, waar ze zullen kunnen ingrijpen. We hebben ervoor gekozen om hen pas te gebruiken op de vierde of vijfde speeldag en bij matchen die van geen belang meer zijn voor het klassement. Zo hopen we dat ze rustig en zonder al te veel druk de kneepjes van het vak kunnen leren."