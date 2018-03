Mazzu: "Charleroi lijkt klein duimpje in Play-off I, maar ..."

De voorbereiding op Play-off I verliep niet van een leien dakje voor Charleroi: een gelijkspel tegen Moeskroen en een 4-0-pandoering van Eupen. "We misten concentratie en motivatie", fulmineerde Mazzu toen. Heeft hij alle neuzen weer in dezelfde richting gekregen voor de openingsmatch tegen Standard?

"Ik hoop in elk geval dat we zullen starten met een goede mentaliteit", zegt Mazzu aan de collega's van RTBF. "We staan in een spannende competitie, dus de spelers zullen gemotiveerd zijn om er vanaf de eerste wedstrijd te staan."

"We moeten het verleden uitwissen en opnieuw beginnen vanaf nul, maar we mogen niet vergeten waartoe we in staat waren in de reguliere competitie. Dat gaan we proberen te herhalen in Play-off I."

Tegen Standard wacht meteen een pittige uitdaging. "We zijn de sfeer in Luik gewoon. Ze zijn tot grote dingen in staat. Beide teams zullen een resultaat willen neerzetten."