De ideale 11 van Vandenbempt in POI: Sels, Marin, Vanaken, Carcela en...

Nu POI goed en wel losgebarsten is, willen wij van Peter Vandenbempt weten welke 11 spelers zijn ideale POI-ploeg zouden vormen. De Sporza-commentator zette zijn team in een 4-3-3-formatie op papier. Met nog eens 12 bankzitters erbij, want "we zitten toch in aanloop naar de Wereldbeker".