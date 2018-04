Vandenbempt: "De druk zit er toch een beetje op bij Genk"

Voor RC Genk geldt hetzelfde als voor Standard: we zullen moeten zien hoe ze gaan reageren op de bekerfinale. Genk heeft toch een klap gekregen en er was heel veel frustratie over de manier waarop ze verloren hebben en de manier waarop Standard die finale aangepakt heeft.

Maar ik denk ook wel frustratie over hun eigen spel. Ze hadden toch gedacht hun topniveau te halen in een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar en dat was helemaal niet het geval.

Die ontgoocheling moet RC Genk wel doorspoelen. Als dat lukt en die spelers weer het niveau halen van de voorbije wedstrijden onder Philippe Clement, dan mag RC Genk best wel in staat geacht worden om een gooi te doen naar de 4e plaats. Die druk zit er wel een beetje op. Europees voetbal halen is toch een klein beetje van moeten.