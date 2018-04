Vandenbempt: "AA Gent kan kwaaie klant zijn voor Anderlecht"

In die periode met veel puntengewin had ik wel altijd het gevoel dat het puntengewin hoger was dan de kwaliteit van het spel zou rechtvaardigen. Het zat een beetje mee. De laatste wedstrijden was het weer wat minder.

Als AA Gent weer dicht tegen het niveau kan aankruipen van de periode waarin ze hun remonte hebben ingezet, dan zijn ze een kwaaie klant voor Anderlecht. Club Brugge is buiten bereik voor AA Gent.

Gent speelt tegen Anderlecht, Club Brugge en Standard in de eerste 3 wedstrijden. Duidelijker kan een test niet zijn. Dan weet Gent meteen waar het aan toe is voor de rest van Play-off I. Als AA Gent in die 3 wedstrijden punten goedmaakt, dan zal het vertrouwen groeien en kan Gent ineens wel rare sprongen maken.

In de breedte heeft Gent een veel betere kern dan Anderlecht. Als iedereen fit is, heeft Vanderhaeghe ongelooflijk veel mogelijkheden. Individueel is Gent kwalitatief niet noodzakelijk beter dan Anderlecht. Maar Gent heeft wel meer mogelijkheden, zeker in het defensieve compartiment.