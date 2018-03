Vandenbempt: "Schaduw van Preud'homme hangt boven Sclessin"

Het wordt afwachten hoe Standard zal omgaan met de uitslag van de bekerfinale. Standard komt relaxed aan de aftrap van Play-off I, maar dat is een mes dat langs twee kanten snijdt. Het kan betekenen dat ze bevrijd gaan voetballen en absoluut topniveau halen. Maar het kan net zo goed dat ze bevrijd van alle druk wat minder gaan presteren.

Als Standard wat nonchalant is en niet 100% bij de les is, dan kan het door om het even welke ploeg in moeilijkheden gebracht worden. Ze hebben wel het voordeel dat ze in de eerste 4 wedstrijden 3 keer thuis spelen: tegen Charleroi, Gent en Anderlecht.

Dat is natuurlijk ideaal om gelanceerd te geraken. De achterstand op Club Brugge is te groot, die halen ze niet in. Maar Anderlecht is natuurlijk wel in gevaar als Standard een vliegende start kan maken.