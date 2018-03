Vandenbempt: "Charleroi is echte aanwinst voor onze competitie"

Charleroi is een stabiele club, maar ze hebben wel een keer nood aan een trofee. Dat zeggen ze zelf ook. Je wilt die constante groei ook een keer weerspiegeld zien op je erelijst, zoals dat met Gent, Genk of Zulte Waregem het geval geweest is.

Dat is het enige wat Charleroi nog mist. Een bewijs om te kunnen zeggen: wij horen erbij. Voor een club als Charleroi is een beker natuurlijk wel genoeg. Kampioen spelen is een ander paar mouwen. Gent en Genk, dat is toch uitzonderlijk. Het zijn toch vooral de grote clubs die de landstitels verdelen. Er is nog altijd een gigantisch verschil in budget tussen pakweg AA Gent en Charleroi.