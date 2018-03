Vandenbempt: "Ik zet momenteel geen geld op remonte van Anderlecht"

De vraag is ook wie Vanhaezebrouck op rechts gaat zetten. Appiah is uitgevallen en Najar traint wel mee, maar is zó lang buiten strijd geweest. Het zou een mirakel zijn als hij op korte tijd plots het topniveau haalt dat nodig is om Anderlecht een meerwaarde te geven in PO I.

Er zijn veel defensieve problemen voor Anderlecht. Misschien moet je op rechts met Chipciu of Bruno gaan spelen. Dat zijn toch jongens die al 8 maanden niet of nauwelijks gepresteerd hebben.

Aan de andere kant: Teodorczyk lijkt helemaal terug nadat Marc Coucke hem wat in het oor gefluisterd heeft. Dat heeft in elk geval gewerkt. Als Teodorczyk dat niveau en die trefzekerheid kan aanhouden en die lijn doortrekt, is dat wel een belangrijke troef.

Anderlecht heeft 13 van zijn 16 zeges in de competitie behaald met 1 doelpunt verschil. Dat had te maken met defensieve kwetsbaarheid, maar ook met een gebrek aan efficiëntie. Niemand scoorde en als Teodorczyk dat weer doet, kan Anderlecht misschien wel makkelijker wedstrijden gaan winnen. Na een wedstrijd of 3 gaat Anderlecht weten of het echt weer meedoet voor de titel óf dat het nog zal moeten knokken voor Europees voetbal.