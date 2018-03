Vandenbempt: "Club Brugge kan alleen zichzelf van de titel houden"

Het verleden heeft aangetoond dat een Gouden Schoen zelden ontploft in euforie en beter gaat spelen. Ik denk dat er heel veel op Ruud Vormer is afgekomen. Hij is dat ook niet echt gewend, hij is geen speler die al heel zijn carrière in de schijnwerpers staat.

In de aanloop naar de Gouden Schoen is hij heel erg goed omgegaan met die verwachtingen en die voortdurende vragen. Ik denk dat hij een beetje in een emotionele en fysieke decompressie is terechtgekomen. Maar hij zal zijn batterijen wel opgeladen hebben en ik denk dat we in de play-offs weer de beste Vormer zullen zien.