Marinos verlengt zijn contract bij Charleroi voor drie seizoenen

Marinos is al sinds 2013 een vaste waarde in de defensie van Charleroi. Ook dit seizoen speelde de 30-jarige Griek weer zo goed als alle wedstrijden. Enkel in de wedstrijd op KV Mechelen was hij afwezig door schorsing. In vijf seizoenen kwam Marinos in totaal al 112 keer in actie voor Charleroi.

Charleroi is volop bezig de ploeg voor volgend seizoen uit te bouwen. Eerder deze week tekenden verdediger Dorian Dessoleil en middenvelder Gaëtan Hendrickx beiden al voor vijf seizoenen bij.