Marc Coucke krijgt groen licht van mededingingsautoriteit: "RSCA, here we come"

Eind februari gaf Roger Vanden Stock de fakkel al door aan Marc Coucke, maar die mocht zich nog niet officieel voorzitter van Anderlecht noemen. De Mededingingsautoriteit, de vroegere Raad voor mededinging, moest zich immers nog buigen over de vraag of de overname volgens de regels verlopen is.

In eerste instantie werd gezegd dat die beslissing afgelopen maandag zou genomen worden, maar het bleef stil. Nu, 2 dagen later, is er dan toch witte rook. De Mededingingsautoriteit geeft groen licht, waardoor Marc Coucke vlak voor de start van de play-offs officieel voorzitter wordt van paars-wit.