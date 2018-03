Moeskroen verlengt contract van Werner en Galitsios

Rechtsback Galitsios (31) en doelman Werner (32) spelen sinds januari voor Moeskroen. Beide spelers werden transfervrij overgenomen en tekenden een contract tot het einde van het seizoen, met optie voor nog een extra seizoen. Die optie wordt nu gelicht. Galitsios kwam dit seizoen 4 keer in actie, Werner stond 5 keer tussen de palen.

Moeskroen speelt in Play-off II nadat het 14e was geëindigd in de reguliere competitie. Zaterdagavond spelen ze hun eerste wedstrijd op verplaatsing bij Lierse. Overige tegenstanders in de groep zijn KV Kortrijk, Zulte Waregem, Waasland-Beveren en OH Leuven.