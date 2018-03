Waasland-Beveren trekt naar BAS tegen boete van 25.000 euro

Ref Van Driessche moest Lokeren-Waasland-Beveren 2 keer stilleggen. Ref Van Driessche moest Lokeren-Waasland-Beveren 2 keer stilleggen.

In februari kreeg Waasland-Beveren van de Pro League een boete van 25.000 euro, omdat zijn fans zich misdroegen in de derby in Lokeren. Waasland-Beveren vecht die geldboete nu aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).