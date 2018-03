Gaëtan Hendrickx blijft 5 jaar langer bij Charleroi

Charleroi vond Hendrickx bij STVV, waarmee hij in 2015 naar eerste klasse promoveerde. Vorig seizoen kwam hij 14 competitieduels in actie, zonder goals. Dit seizoen zijn zijn cijfers beter: hij startte in 22 wedstrijden en maakte 3 goals.

Met Charleroi begint Hendrickx als derde aan Play-off 1. Nu vrijdag op zijn 30e verjaardag opent Charleroi de nacompetitie op Standard.