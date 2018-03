Wat als Play-off I verloopt zoals de reguliere competitie?

Kijken we naar de behaalde punten, dan presteerden Club Brugge en Charleroi tijdens de reguliere competitie het best in de onderlinge duels tegen de andere PO I-teams. Ze behaalden allebei 16 op 30, met een beter doelsaldo voor Club. AA Gent volgt in het spoor van de twee. RC Genk presteerde het minst in de toppers, al pakte het wel 4 op 6 tegen leider Club Brugge.