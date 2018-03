Mazzu trekt aan alarmbel na 4-0-pandoering tegen Eupen: "Schandalig slecht"

Wat een mentale opsteker moest worden met het oog op Play-off I, eindigde voor Charleroi in een ontluisterende nederlaag. Eupen trakteerde de nummer 3 in het klassement gisteren in een oefenduel op een 4-0-pandoering.

De Japanner Tokoyawa, die Eupen voor de degradatie behoedde op de slotspeeldag tegen Moeskroen, sloeg ook nu twee keer toe.

Charleroi moest het wel zonder enkele internationals (Rezaei, Benavente, Bedia) stellen, maar met Mandanda, Baby, Saglik, Ilaimaharitra en Pollet stond er toch wat ervaring tussen de lijnen. Verontrustend, zeker met vrijdag de eerste Play-off I-uitdaging tegen Standard op het programma.

Bij de rust stond het nog 1-0. "Na de rust misten we concentratie en motivatie", fulmineert coach Felice Mazzu in de Franstalige krant Sudpresse. "In de tweede helft speelden we schandalig slecht. In het vervolg spelen we enkel met zij die zin hebben om te voetballen."

"Ik raak niet in paniek, want we hebben hard getraind deze week en moesten twee verplaatsingen op korte tijd verteren (vrijdag speelden ze ook in Moeskroen (1-1), red). Maar als je moe bent, moet je verstandig spelen en dat hebben we tegen Eupen niet gedaan."

Afwachten wie van de spelers van gisteren vrijdag op het wedstrijdblad staan.