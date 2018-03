KVM-fan: "Had graag een stoeltje gewild, maar ik krijg er geen"

Volgend seizoen treedt KV Mechelen aan in 1B. Niet alleen met huidig trainer Dennis van Wijk, die gisteren zijn contract verlengd zag, maar ook met een nieuwe hoofdtribune. De afbraak van de oude tribune veroorzaakt gemengde gevoelens bij de supporters.

"De tribune, de kleedkamers: alles is versleten en verouderd”, klinkt het bij supporter Jos. "Het is tijd dat er een nieuwe tribune komt. De kosten om te renoveren lagen hoger dan de kosten om een nieuwe te bouwen, dus is het een logische keuze."

"Ik heb zondag een rondleiding gekregen en ik kan zeggen: het wordt heel mooi. Er komen skyboxen en ook meer beenruimte bij de zitplaatsen. Het is ook sportief een goeie stap: meer plaatsen betekent ook meer inkomsten. Je moet als club groeien."