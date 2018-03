De Boeck tekent contract voor onbepaalde duur in Kortrijk

KV Kortrijk zat na 14 speeldagen in zak en as. Met 5 op 33 was het onder Ioannis Anastasiou weggezakt naar de voorlaatste plaats. Glen De Boeck moest orde op zaken stellen.

En het klikte meteen: in geen tijd loodste De Boeck zijn ploeg naar de linkerkolom. Kortrijk mocht zelfs dromen van Play-off I, maar greep op de valreep naast een ticket.

Een contractverlenging hing dan ook in de lucht, maar de onderhandelingen sleepten aan. Vooral het financiële plaatje bleek een struikelblok. Maar nu komt er toch witte rook uit de Kortrijkse schoorsteen: "De Boeck zal ook volgend seizoen verder bouwen aan de sportieve toekomst van Kortrijk", klinkt het op de clubwebsite. "Hij tekende een contract van onbepaalde duur."