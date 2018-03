Van Wijk blijft bij KV Mechelen: "Zo snel mogelijk weer naar 1A"

Dennis van Wijk nam in januari het roer over van Aleksandar Jankovic bij KV Mechelen. Hij kreeg de trein weer op de sporen, maar kon KVM net niet in 1A houden. "Misschien moet ik nog eens goed nadenken of ik nog wel trainer wil blijven, want je bent afhankelijk van zoveel factoren", zei de ontgoochelde coach na de laatste speeldag.

Maar nu de teleurstelling is doorgeslikt, is Van Wijk toch weer strijdvaardig. Hij kwam tot een akkoord met KV Mechelen om ook volgend seizoen de A-kern te leiden. Ook Fred Vanderbiest verlengde zijn contract voor één seizoen. "Ze gaan de uitdaging aan om KV Mechelen zo snel mogelijk weer naar 1A te brengen", klinkt het op de clubwebsite.

"Ik heb goede gesprekken gehad met de clubleiding", zegt Van Wijk. "Het nieuwe project van KV Mechelen boeit me enorm. Daar wil ik graag aan meewerken. Ik heb het hier enorm naar mijn zin."