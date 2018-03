Lokeren had dit seizoen de beste grasmat in de reguliere competitie

Het veld van Lokeren lag er als een biljartlaken bij. Het veld van Lokeren lag er als een biljartlaken bij.

Het voetbal op Daknam dit seizoen was niet altijd even hoogstaand, maar aan het veld lag dat niet. Het veld in Lokeren was immers het beste van alle eersteklassers. Dat van KV Kortrijk eindigt als laatste in de strijd om de Greenkeeper Award.